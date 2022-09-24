شرطة أبو ظبي: السيطرة على حريق في مصنع بمنطقة مفرق الصناعية

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 10:01 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تمكنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أمس السبت، في السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق الصناعية في أبوظبي.

وفي التفاصيل..

تلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي بلاغاً صباح أمس السبت. يفيد بنشوب حريق في مصنع للغاز، وقامت الفرق المختصة بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف، وجار عملية التبريد.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان لها، قيام الفرق المعنية بالبدء الفوري في التحقيقات الأولية للحادث والمباشرة بالتحقيقات الموسعة لبحث أسبابه وتداعياته.