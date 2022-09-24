نشكركم على متابعتكم خبر ‏‎رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده ‎ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 06:57 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو.