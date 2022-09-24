نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب “وام”، ناقش الجانبان أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وأهمية الدور المجتمعي في هذا الصدد.

واستعرض الجانبان جهود دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة، والتعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، بما يشمل مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي.

كما بحثا دور المرأة في منع النزاعات وحلها وبناء السلام وذلك في إطار “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن” التي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.