نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك. عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت “وام” أن سموه التقى معالي الدكتور “فيصل المقداد” وزير الخارجية والمغتربين في سوريا. ومعالي “ناصر بوريطة” وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب. ومعالي “ستانلي كاكوبو” وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا. ومعالي “دونيكا غرفالا” نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في كوسوفو، ومعالي “بيلاوال بوتو زرداري” وزير خارجية باكستان.

وتركزت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي الوزراء على عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وجرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة قطاعات. ومنها الاستدامة والطاقة المتجددة والاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات.

وتناولت اللقاءات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية. كما اطلع الوزراء على جهود دولة الإمارات في ملف التغير المناخي واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.