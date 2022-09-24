نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن زايد: رئيس الدولة يتابع توفير الحياة الكريمة للمواطنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر الظنة عدداً من المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة.

وأكد سموّه أن متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتلبية احتياجاتهم تحظى باهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتوجيهاته، مشيداً بجهود التنمية الشاملة والإمكانات التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة لهذا الغرض.

وأشار سموّه، إلى أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في المجالات والقطاعات الخدمية كافة، وبما يحافظ على استقرار مدن منطقة الظفرة ونمائها ورخائها.

واطلع سموّه، خلال اللقاء على أهم الخدمات والمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها، ودعا إلى الإسراع في إنجازها وتطويرها، ووجه بتذليل الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية، والعمل بين الجهات ذات العلاقة، بروح الفريق الواحد تحقيقاً للخطط الموضوعة.

وثمّن المواطنون ومسؤولو القطاعات الحكومية، اهتمام سموّ الشيخ حمدان بن زايد، ومتابعته لسبل الاستقرار ومقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وحرصه على التواصل الدائم معهم.

حضر الاستقبال أحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سموّ ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سموّ رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالإنابة وعدد من المسؤولين.