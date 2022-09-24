نشكركم على متابعتكم خبر القنصلية السعودية بدبي تحتفل باليوم الوطني الـ92 للمملكة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

نظمت القنصلية العامة للملكة العربية السعودية في دبي، احتفالاً مساء أمس الخميس بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر الحفل سعادة عبدالله بن منصور المطوع قنصل عام المملكة العربية السعودية في دبي، وعدد من الوفود الدبلوماسية، والمواطنين السعوديين والإماراتيين والجاليات المقيمة في الدولة، الذين قدموا التهاني والتبريكات للمملكة في يومها الوطني متمنين لها المزيد من الازدهار والتقدم.