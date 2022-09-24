نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 08:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند 18:19 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 15:15 والثاني عند الساعة 03:17.