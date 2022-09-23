نشكركم على متابعتكم خبر وزير العدل يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 09:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، معالي عبد اللطيف وهبي وزير العدل في المملكة المغربية والوفد المرافق، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي عن سعادته وترحيبه بزيارة معالي وزير العدل المغربي والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية العلاقات ‏الراسخة التي تربط ما بين البلدين الشقيقين وأهمية الاتفاقيات القضائية والقانونية الموقعة بين البلدين والتي كانت ثمرة لجهود التعاون خلال الأعوام السابقة، حيث ساهمت في مكافحة الجريمة وتسهيل تبادل المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والتعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والتجارية.

واطلع الجانبان خلال اللقاء على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال المنظومة القضائية وأكدوا على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وسبل تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أشاد الوفد المغربي بالتجربة الإماراتية في مجال التحول الالكتروني وأنظمة العدالة الذكية المعمول بها في الدولة والمواكبة لأحدث التقنيات، في مجال تحقيق العدالة الناجزة والشفافية والرفاهية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية،وكذلك التشريعات الحديثة التي صدرت مؤخراً والتي تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.

واستلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال اللقاء الدعوة التي ووجها له نظيره المغربي لحضور الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب المنتظر انعقادها في 19-20 من أكتوبر 2022.