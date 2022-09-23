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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت غرف دبي تعيين محمد علي بن راشد لوتاه مديراً عاماً لغرف دبي، وذلك ضمن سعيها الى تحقيق رؤية القيادة في تعزيز المكانة الاقتصادية العالمية لدبي، وحرصها على استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، وسيبدأ ممارسة مهام منصبه الجديد اعتباراً من 24 أكتوبر المقبل.

وسيتولى محمد علي بن راشد لوتاه قيادة توجهات المرحلة القادمة والإشراف على تنفيذ مبادرات غرف دبي وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات المعنية. وسيعمل كذلك على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على المستويين المحلي والدولي ومواصلة تعزيز دور ومكانة غرف دبي شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في إمارة دبي.

وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “تحرص غرف دبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومواصلة العمل والابتكار بالأداء لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، والذي يرسخ مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار”.

وأضاف: “ولتحقيق هذه الرؤية فإنها تسعى الى استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في دبي وتوجهاتها، وتحويلها إلى نجاحات حقيقية وإنجازات نوعية يلمس أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال نتائجها على أرض الواقع”.

وأردف: “إن تعيين مدير عام جديد لغرف دبي يشكل خطوة مهمة لتوظيف القدرات والطاقات المبدعة القادرة على وضع السياسات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، والتي تتطلب العمل كفريق واحد، وتوظيف جميع القدرات والطاقات لاستباق الزمن وتحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة دبي”.

من جهته، قال محمد علي بن راشد لوتاه: “تحظى غرف دبي بمكانة مرموقة على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، تحققت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق العمل المختلفة. وأتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الناجحة والعمل مع جميع الفرق لضمان الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وإلى تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً”.

ويتمتع محمد علي بن راشد لوتاه بخبرة عملية متميزة تدرج فيها في العديد من المناصب وأثبت جدارته في العديد من المبادرات التي قادها، والتي كان آخرها منصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.