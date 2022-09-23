انتخاب رئيس وتعيين أعضاء جدد للمنظمة الدولية للتقييس

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 06:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

انعقدت الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس ضمن اجتماعها السنوي 2022 الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي. حيث اجتمع الأعضاء لانتخاب رئيس جديد للمنظمة يتولى المنصب بعد السيدة أولريكا فرانك، التي تنتهي رئاستها في ديسمبر من العام 2023.

واختير الدكتور سونغ هوان تشو رئيساً منتخباً للمنظمة، وستبدأ فترة رئاسته في يناير من العام 2024 ..

كما جرى انتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلس المنظمة، هم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومنظمة المعايير الوطنية البرازيلية، ومعهد المعايير الفنية في كوستاريكا، وهيئة التقييس الإيطالية.

وأعرب سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن شكره للسيدة أولريكا فرانك، لقيادتها النموذجية كرئيسة للمنظمة ..مهنئاً الدكتور سونغ هوان تشو على اختياره رئيساً منتخباً للمنظمة.

وأضاف: “أهنئ أعضاء مجلس المنظمة الأربعة الجدد، مصر والبرازيل وكوستاريكا وإيطاليا، الذين يعد اختيارهم انعكاساً لثقة المجلس في قدراتهم، وسيسهم انتخابهم لعضوية المجلس في التطوير المستمر لمنظومة التقييس الدولية”

وضمن جلسة حملت عنوان “الاقتصاد الدائري: التحول الرقمي”، أشار خبراء إلى ما تلعبه تكنولوجيا “الصناعة 4.0” من دور رئيسي في الارتقاء بتطوير الاقتصاد الدائري والمستدام ..منوهين بضرورة دعم التكنولوجيا بمواصفات متناسقة يمكن تبنيها على أوسع نطاق وتدعم الابتكار والاستدامة.

وبحثت الجلسة الدور الحاسم للتكنولوجيا المتقدمة في تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستدامة.

وأبرزت الجلسة برنامج “الصناعة 4.0” في دولة الإمارات، والذي يعد ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تنفذها الوزارة، ويهدف إلى تعزيز تبني أنظمة وحلول التكنولوجيا المتقدمة عبر القطاع الصناعي ..

كما يدعم البرنامج مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالتوازي مع دعم الشركات في الدولة لتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها وتنافسيتها.

وناقشت جلسة رئيسية أخرى، تحت عنوان “إعلان لندن بعد مرور عام”، التقدم الذي أحرزته المنظمة الدولية للتقييس ISO في الالتزام الذي تعهدت به العام الماضي بدعم العمل المناخي عبر التقييس.

وخلال الجلسة، تحدث أعضاء المنظمة عن التحديات التي يواجهونها، والإجراءات التي اتخذوها، وخططهم لدفع عجلة الاستدامة عبر المواصفات القياسية.

وعُقدت عدة جلسات نقاشية أخرى تضمنت: “ما مدى اتصالنا بالواقع بعد 10 سنوات؟”، حيث بحث قادة الفكر كيفية المحافظة على أهمية المنظمة في المستقبل؛ و”هل يمكن للسياحة المستدامة أن تكون مستدامة فعلاً؟”.

والتي استكشفت كيف يمكن للمقاييس المساعدة في جعل السفر أكثر استدامة وضمان اتخاذ المستهلكين لقرارات مبنية على المعلومات.

ووقّعت الوزارة مذكرتي تفاهم على هامش الاجتماع السنوي مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس.

ويستمر الاجتماع السنوي للمنظمة لعام 2022 بين يومي 19 و23 سبتمبر تحت شعار “التعاون لأجل الخير”، حيث جمع أكثر من 5,000 شخص، شخصياً وافتراضياً، لمناقشة كيفية دعم المقاييس للتجارة الدولية والابتكار والعمل المناخي..