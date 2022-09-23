محمد بن زايد: أدعو الله أن يديم على السعودية التقدم والازدهار

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

‏‏‎هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

وقال سموه: أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية التقدم والازدهار.