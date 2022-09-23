نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للسعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تنطلق يوم غد الجمعة في دبي وعلى مدار أربعة أيام العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، والتي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة وتؤكد على العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وبإمكان السكان والزوار والأشقاء السعوديين الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي من خلال حضور عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات الترفيهية والاستفادة من عروض التسوق وباقات الإقامة الفندقية المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركائها.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “نشارك أشقاءنا السعوديين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية والسعيدة على قلوبنا جميعا من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والحفلات والعروض والأنشطة المتنوعة، حيث تنتشر المظاهر الاحتفالية في العديد من المعالم البارزة لدبي بالإضافة إلى قيام شركائنا بتقديم تخفيضات خاصة للأشقاء السعوديين بهذه المناسبة العزيزة”.

ومن المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة إضاءة أشهر معالم دبي بلون علم السعودية بما في ذلك “برج العرب” و”عين دبي” و”برواز دبي” و”متحف المستقبل”، كما ستضاء سماء دبي بالألعاب النارية في “ذا بييتش” و”بلوواترز “عند الساعة 8:30 مساءً.