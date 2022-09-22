نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن زايد يعلن عن بدء العمليات التشغيلية لثالث محطات براكة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 08:06 مساءً - متابعة: نازك عيسى أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الإعلان عن بدء العمليات التشغيلية لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق أعلى معايير السلامة العالمية. وأكد سموه أن الإعلان عن بدء العمليات التشغيلية لثالث محطات براكة. نجاح جديد يتحقق بسواعد إماراتية متخصصة في قطاع الطاقة النووية. وخطوة مهمة ستدعم جهود الدولة في توفير الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.