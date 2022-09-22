نشكركم على متابعتكم خبر “شرطة الشارقة” تحبط مخطط دولي لتهريب 216 كغم من المخدرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتنسيق والتعاون مع نظيرتيها في أبوظبي وأم القيوين، من إحباط مخطط دولي لتهريب (216) كيلوجراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أحد المنافذ ‏البحرية في الدولة، بغرض الترويج والاتجار بها، في عملية نوعية أُطلق عليها ‏”الصيد الثمين”.

وقال المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة: “إن عملية “الصيد الثمين”، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة، لإحباط مخططات تجار ومروجي المخدرات في نشر سمومهم بين شباب الوطن”، مؤكداً أن رجال مكافحة المخدرات يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع”.

وذكر المقدم العسم، أنه بعد ورود معلومات موثوقة المصدر، تفيد بوجود تشكيل عصابي خارج الدولة يسعى إلى تهريب وترويج المواد المخدرة في الدولة، تم تشكيل فريق متخصص لمراقبة ورصد وتحليل البيانات، ‏وتم تحديد هوية المستلم الرئيسي الذي قَدِم إلى الدولة عبر أحد المنافذ الجوية، ‏وهو أحد أعضاء التشكيل العصابي من الجنسية الآسيوية.

وتابع المقدم العسم بأن الفريق المتخصص واصل عمله، حيث تم وضع المتهم تحت المراقبة الدقيقة على مدار الساعة تمهيداً لضبطه، حيث ‏اتخذ أحد المساكن الشعبية في إحدى الإمارات المجاورة مقراً له لتخزين المواد المسمومة، وتم التوصل إلى موعد ومكان استلام الشحنة في أحد شواطئ الإمارة، وتخزينها في مقر سكنه، وتمت مداهمة مقر سكنه والقبض عليه‏، وبعد التفتيش تبين أن بحوزته (216) كيلوجراماً من المواد المخدرة مكونة من (170) كيلوجراماً من مخدر الحشيش، و(‏46‏) ‎كيلو جراماً من مخدر الكريستال، و(500) ألف قرص من مخدر الكبتاجون، وبالتحقيق مع المتهم أفاد بأن الكمية المضبوطة تعود إلى أربعة تشكيلات عصابية، ولا يزال التحقيق جارياً لضبط باقي الأطراف.

وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون في حماية المجتمع، وخصوصاً الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، وذلك بالإبلاغ على الرقم 8004654، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] في حال رصدهم أي حالة مشتبه فيها.