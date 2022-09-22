نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك بعملية دولية بإشراف الانتربول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 04:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية مشتركة نفذها الإنتربول الدولي ودول أخرى، لمصادرة كمية كبيرة من المخدرات.

وأسفرت العملية عن ضبط 35.5 طناً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام، اليوم.

وأشارت صحيفة “البيان” إلى أن قيمة المواد المضبوطة تتجاوز 717 مليون دولار، ما يعادل مليارين و631 مليون درهم.