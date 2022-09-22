نشكركم على متابعتكم خبر التعامل مع حادث انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء بمنطقة البطين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

تتعامل فرق شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني مع حادث انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء بمنطقة البطين في أبوظبي.

ونجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ، باستجابتها السريعة ، في إخلاء وتأمين موقع انهيار جزء من مسجد قيد الإنشاء في منطقة البطين.

وأسفر الحادث عن إصابات بين البسيطة والمتوسطة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، متمنين لهم الشفاء العاجل.