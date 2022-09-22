دانة غاز توزع أرباحاً نقدية بقيمة 315 مليون درهم

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

قرر مجلس إدارة شركة “دانة غاز”، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 315 مليون درهم، (4.5 فلس للسهم). وذلك عن النصف الأول من عام 2022، يتم صرفها للمساهمين بحلول21 أكتوبر 2022.

وقال “حميد جعفر”، رئيس مجلس إدارة “دانة غاز”، إن “الاستمرار في توزيع الأرباح وزيادتها، هو دليل واضح على ثقتنا المستمرة في أعمال الشركة، وتميز أدائها التشغيلي والمالي. لقد شهدنا خلال النصف الأول زيادة في تدفقاتنا النقدية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة. واستقرار في معدلات الإنتاج كما ركزنا على ضبط التكاليف، مما مكننا من زيادة التوزيعات النقدية المرحلية المقدمة لمساهمينا”.

أعلنت الشركة سابقاً عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام2022 ، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 407 ملايين درهم، تعادل 111 مليون دولار أمريكي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام. بزيادة قدرها 82% مقارنة بصافي الأرباح المعدلة للنصف الأول من العام 2021.

وجاء نمو ربحية “دانة غاز” خلال النصف الأول من العام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز وفق “وام”. والتزام الشركة المستمر بخفض التكاليف والحفاظ على قوة أدائها التشغيلي في إقليم كردستان العراق.