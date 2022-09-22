نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي الأمين العام لحلف الناتو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 10:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي “ينس ستولتنبرغ” الأمين العام لحلف الناتو.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وحلف الناتو، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واستعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية وفق “وام”، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وناقشا عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، أن دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي “الناتو” تجمعهما شراكة متميزة. تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين. مشيراً إلى الحرص على تنمية التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد معالي “ينس ستولتنبرغ” على الإسهامات البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. مشيداً بجهودها الإنسانية والإنمائية البارزة التي يمتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم.