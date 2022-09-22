نشكركم على متابعتكم خبر المركزي الإماراتي يرفع سعر الأساس 75 نقطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 08:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، –من 2.4% إلى 3.15%.

ويدخل قرار المركزي الإماراتي حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 .

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21 سبتمبر 2022 .