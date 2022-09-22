نشكركم على متابعتكم خبر تعرف متطلبات ومميزات الحصول على تأشيرة سياحة لـ 5 سنوات في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 08:57 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إمكانية إصدار تأشيرة زيارة متعددة لدولة الإمارات. بغرض السياحة صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار، بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة. وذلك بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. شروط إصدار تلك التأشيرة السياحة.

وهي تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.

وتسمح تأشيرة السياحة متعددة الدخول للمستفيد منها بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز 90 يوماً. ويجوز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديدها لمدة مماثلة. على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة (180 يوماً في السنة الواحدة.

ويجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لحامل التأشيرة لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة في حالات استثنائية. ويصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وتوفر المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام. وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات. ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عن عمل تحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات، والتنعم بحياة آمنة ومستقرة.

ودعت الهيئة كافة الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة. من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة. بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم. كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.