نشكركم على متابعتكم خبر طقس الدولة غداً صحو بوجه عام ورطب ليلاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 06:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر .. رطبا ليلاً وصباح “الجمعة” مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:45 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:08.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 19:34 والجزر الأول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 30 65 20 دبي 41 31 65 20 الشارقة 40 27 65 20 عجمان 40 29 75 25 أم القيوين 40 26 80 20 رأس الخيمة 39 26 70 25 الفجيرة 33 28 85 65 العين 41 28 55 15 ليوا 42 29 50 15 الرويس 40 28 75 25 السلع 44 27 80 25 دلما 36 32 70 40 طنب الكبرى 37 31 75 40 طنب الصغرى 37 31 75 40 أبو موسى 37 31 75 40 .