نشكركم على متابعتكم خبر استعدادت لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم للإناث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 07:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استعداداتها النهائية لانطلاقة النسخة السادسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث التي تقام في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي خلال الفترة من الأول إلى الخامس من أكتوبر المقبل.

و قال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تعتبر من الفروع الرئيسة للجائزة وتحظى باهتمام خاص تقديراً لشخصية “أم الإمارات”.

و أضاف أن جميع فرق العمل بالجائزة أكملت استعداداتها لانطلاقة المسابقة التي تتنافس فيها حافظات القرآن الكريم من أكثر من 50 دولة وجالية إسلامية وأن العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة على أن تواصل الجائزة تلقي ترشيحات الدول للمشاركة.

و أوضح بوملحة أن الاستعدادات للمسابقة كانت قد بدأت قبل وقت مبكر من خلال تنفيذ بعض المهام و منها الدعوات المرسلة للدول و الجاليات الإسلامية حول العالم و الحجوزات الخاصة بمقر استضافة المشاركات ومرافقيهن و أعضاء لجنة التحكيم وكذلك حجز رحلات الطيران وبرمجة وصول المتسابقات إلى الدولة فيما تم التواصل مع عدد من الدوائر الحكومية للتنسيق فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها خلال المسابقة ومنها مؤسسة دبي للاعلام الشريك الإعلامي الرسمي وأجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي و بلدية دبي التي تتولى تصميم وتجهيز الديكورات الخاصة بمسرح المسابقة وتوفير حافلات لنقل المتسابقات من وإلى مقر المسابقة كما تم التنسيق مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإسعاف فيما يتعلق بتقديم خدمات الحالات الطبية الطارئة .

ونوه إلى أنه جرى كذلك التنسيق مع جمعية النهضة النسائية بدبي والادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت بشرطة دبي ودائرة التشريفات والضيافة بدبي فيما تم الانتهاء من اختيار لجنة التحكيم الدولية من كبار المحكمين ذوي الخبرة في المسابقات العالمية إلى جانب لجنة أخرى مختصة بإجراء الاختبارات المبدئية للمتسابقات فور وصولهن إلى الدولة للتأكد من حفظهن للقرآن الكريم.