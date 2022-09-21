نشكركم على متابعتكم خبر وكيل وزارة الدفاع المساعد للسياسات يلتقي وفداً عسكرياً يابانياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 06:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى سعادة اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات و الاتصال الدفاعي في وزارة الدفاع، وفدا يابانيا برئاسة جون ميورا مدير عام الشؤون الدولية بمكتب السياسة الدفاعية بوزارة الدفاع الذي يزور الدولة حاليا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون و الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة و اليابان خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

و استعرض الجانبان عددا من الملفات الإقليمية و الدولية و التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.