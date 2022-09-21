نشكركم على متابعتكم خبر طاقة تحصل على تمويل مشروع لصالح محطة المرفأ الدولية للماء والكهرباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عن إتمام شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، الشركة التي تمتلك وتدير محطة المرفأ المستقلّة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء. لعملية إعادة تمويل بقيمة 4 مليارات درهم، تعادل 1.09 مليار دولار أميركي.

وذكرت “وام” أن هذا التمويل المصرفي طويل الأجل مقوم بالدولار الأميركي، ومن المقرر أن يحين موعد استحقاقه بتاريخ 30 سبتمبر 2042. وشاركت في عملية إعادة التمويل تسع جهات مصرفية دولية وإقليمية.

وتضم الجهات المصرفية كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين /فرع دبي/، وبنك أبوظبي الأول، وبنك KfW IPEX، وبنك Norinchukin. والبنك الأهلي السعودي وبنك شينسي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.

وتم استخدام عائدات القرض الجديد طويل الأجل لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء. والتي تم إقراضها في العام 2014 كجزء من التمويل طويل الأجل مع خيار إعادة تمويله على المدى القصير. وهو نموذج تمويل شائع مؤخراً في قطاع المرافق في المنطقة.

وتعتبر شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء محطة طاقة توربينية غازية ذات دورة مركبة. إضافة إلى محطة التناضح العكسي المعيارية وثلاثة وحدات لتحلية المياه متعددة المراحل.

وتبلغ الطاقة الإجمالية المركبة للمحطة 1.7 جيجاواط من الكهرباء و53 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وهي مملوكة بنسبة 60% لشركة “طاقة”. بينما تمتلك كل من شركتي “إنجي وسوجيتز” نسبة 20% من المحطة.