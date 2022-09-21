نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:01 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من وزراء خارجية الدول. المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، في نيويورك.

وذكرت “وام” أن سموه التقى “معالي ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا ومعالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية العراق. ومعالي إيليا داركياشفيلي وزير خارجية جورجيا ومعالي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا. ومعالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا ومعالي بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا ومعالي فلاديمير نوروف وزير خارجية أوزبكستان. ومعالي ليفيا اجوستي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الاتحادية السويسرية ومعالي محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج”.

وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة قطاعات. ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصادية والتعليمية والسياحية والاستثمارية والثقافية.

كما تم استعراض الجهود العالمية المبذولة في مجال مكافحة التغير المناخي. خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل في أبوظبي.

وناقش سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية للعام للأمم المتحدة. وتم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية وقضايا المنطقة.

كما التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، سعادة “ديفيد بيسلى” المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي. وجرى بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في إطار التزام الدولة بالعمل متعدد الأطراف. في مواجهة الأزمات الإنسانية الطارئة والعمل على تقديم الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر تضرراً.