نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ومحمد بن راشد يُهنئان رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:01 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا.