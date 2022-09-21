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رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكمة العامة لدولة بليز بذكرى الاستقلال

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة فرويلا تزالام الحاكمة العامة لدولة بليز ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها .

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة فرويلا تزالام.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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