نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الحاكمة العامة لدولة بليز بذكرى الاستقلال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة فرويلا تزالام الحاكمة العامة لدولة بليز ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها . كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة فرويلا تزالام.