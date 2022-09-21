نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، رسالة خطية من فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، تتصل بعلاقات البلدين وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – في قصر البحر في أبوظبي – معالي الدكتور بيجاني شاوكي مستشار رئيس جنوب أفريقيا ومبعوثه الخاص الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس سيريل رامافوزا و تمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المبعوث الخاص لفخامة سيريل رامافوزا تحياته إلى رئيس جنوب أفريقيا متمنياً لبلاده وشعبها اضطراد التقدم والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وإمكانيات دفعها إلى الأمام على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم جهود التنمية في البلدين.