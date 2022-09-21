نشكركم على متابعتكم خبر في قصر الوطن.. منصور بن زايد يستقبل رئيس وزراء كازاخستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، معالي أليخان سمايلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له.

حيث بحث اللقاء سبل تطوير التعاون في كافة المجالات والقطاعات بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، بما يدعم التقدُّم والازدهار والتنمية للبلدين والشعبين الصديقين، كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد والتعاون المتميّز بين الإمارات وكازاخستان، مضيفاً أن القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلديْن، ترسيخاً لِقيم العمل المُشترك وفتح آفاقٍ مستقبلية واعدة.

وتمنى سموه لمعالي أليخان سمايلوف والوفد المرافق له زيارة ناجحة لدولة الإمارات، تُحقّق أهدافها النبيلة وغاياتها الرامية إلى تطوير علاقات الدولتيْن وإطلاق مشاريع تنموية واستثمارات مشتركة.

وشهِد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومعالي أليخان سمايلوف تبادل 7 مذكرات تفاهم وتعاون وبروتوكول بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

فقد تبادل معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مع ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺳﻴﺮﻳﻜﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﻜﺸﻴﻒ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ في كازاخستان، ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن.

كما تبادل معالي ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰروﻋﻲ، مع وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ الكازاخي، ﻣﻴﺜﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاﻛﺔ “اﻟﺠﺴﺮ اﻷﺧﻀﺮ”.

وتبادل ﺳﻌﺎدة ﻋﻤﺮ ﺻﻮﻳﻨﻊ اﻟﺴﻮﻳﺪي وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، مع ﺳﻌﺎدة ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ في كازاخستان، مذكرة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ووزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ الكازاخية، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ.

وتبادل ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻤﺎدي وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ لتحسين الأداء، وسعادة ﺷﻴﺮﻏﺎﻟﻴﻴﻒ ﻛﻮاﻧﻴﺶ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ في كازاخستان، بروتوكولاً بشأن التعاون في مجال التعليم العالي.

وخامساً بروتوكول بشأن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، واﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن، تبادَله من الجانب الإماراتي ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺎﺟﺪ آل ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ومن الجانب الكازاخي ﺳﻌﺎدة ﻳﺮﺟﺎن ﻳﺮﻛﻴﻨﺒﺎﻳﻴﻒ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.

وتم تبادل مذكّرة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وداﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ – أﺑﻮ ﻇﺒﻲ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، تبادلها ﺳﻌﺎدة ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ وﻛﻴﻞ داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺳﻌﺎدة ﻳﺮﺟﺎن ﻳﺮﻛﻴﻨﺒﺎﻳﻴﻒ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ في كازاخستان.

كما تبادل ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰروﻋﻲ رﺋﻴﺲ “اﺗﺤﺎد ﻏﺮف الإمارات”، وﺳﻌﺎدة ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ الكازاخي، مذكّرة تعاون ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ “ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ – اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺎز ﺗﺮﻳﺪ”، و”اﺗﺤﺎد ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ”.