نشكركم على متابعتكم خبر مطارات أبوظبي تطلق مبادرة لدعم الجيل الجديد من رواد قطاع الطيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت مطارات أبوظبي، المالك والمشغّل للمطارات الخمسة بالإمارة، اليوم عن إطلاق برنامج ” أساس ” الجديد الذي يهدف لجذب وتوظيف وتدريب الخريجين من المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بقطاع الطيران، إلى جانب تزويدهم بالخبرة والمعرفة الضروريتين في تشغيل وإدارة المطارات .

وسيُقدّم البرنامج لمن ينضمون له من الخريجين تدريباً في موقع العمل لمدة ستة أشهر، وذلك تحت رعاية مطارات أبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة.

وصُمم البرنامج لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع مثل العمليات التشغيلية للمطارات /البرية والجوية/، ورحلات الطائرات، والعمليات الأرضية، والصحة والسلامة، وإدارة الأمن، بالإضافة إلى الدراسات العامة المتعلقة بإدارة الأعمال.

وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: ” يُعد الاستثمار في تطوير قطاع الطيران ركيزة أساسية لعملنا في مطارات أبوظبي. ويُجسّد برنامج “أساس” التزامنا الراسخ بإعداد جيل جديد من قادة قطاع الطيران الإماراتيين، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والخبرة التي تجعلهم قادرين على تطوير هذا القطاع الحيوي في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام”.

وأَضاف الظاهري:” بتعاوننا مع جامعات رفيعة المستوى في أبوظبي سنقدّم تدريبا مكثفا في موقع العمل للجيل الجديد من قادة قطاع الطيران لنُعدّهم على أكمل وجه للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل المطارات.” من جانبها قالت حنان إبراهيم العابد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمطارات أبوظبي:” يسرنا التعاون مع أفضل الجامعات في الإمارة لنُقدّم برنامج أكاديمي متخصص يهدف لتزويد الخريجين المنضمين للبرنامج بالمعرفة الضرورية التي تمكنهم من التفوق في مسيرتهم المهنية الجديدة بمطارات أبوظبي “.