نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:59 مساءً - متابعة- بتول ضوا

بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة أبوظبي. تستعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإطلاق حملتها الوطنية السنوية للتوعية بمرض الإنفلونزا الموسمية. تحت شعار “حَصّن نفسك..إحمِ مجتمعك” في الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل .

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. إلى جانب زيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية للوقاية من الإنفلونزا ومخاطرها وتوفير اللقاحات لتطعيم الفئات المستهدفة. ورفع نسبة التغطية باللقاح مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا بما في ذلك كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الحملة التوعوية بمرض الإنفلونزا الموسمية.

تعكس حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة على تحصين جميع أفراد المجتمع من الأمراض المعدية ومنها الإنفلونزا وتوعيتهم بطرق الوقاية منها وتزويدهم بالمعلومات التي تشجعهم على المشاركة بحملات التطعيم السنوية لرفع نسبة التغطية باللقاح