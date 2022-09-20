نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سعادة “كومفورت ايرو”، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية. على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية. إضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم كافة الجهود العالمية المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وتلبية تطلعات وآمال الشعوب إلى مستقبل مزدهر.

وأشار سموه إلى أن التحديات التي تواجه العالم أجمع اليوم تعكس أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها. والسعي نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات. مشيداً بجهود مجموعة الأزمات الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

بدوره، أشاد سعادة “كومفورت ايرو” بمبادرات دولة الإمارات الإنسانية البارزة في العالم، وحرصها على دعم جهود المجتمع الدولي لصون السلم والأمن الدوليين.