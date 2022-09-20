نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يعقد اجتماعاً مع وزيري خارجية الهند وفرنسا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 02:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

عقد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثلاثياً مع معالي “كاثرين كولونا” وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا. ومعالي الدكتور “سوبرامنيام جاي شانكار” وزير الشؤون الخارجية في الهند.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يدعم جهود الدول الثلاث لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وبحث سموه مع معالي “كاثرين كولونا” ومعالي الدكتور “سوبرامنيام جاي شانكار”، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. ومنها التغير المناخي وسبل تعزيز الجهود العالمية لمكافحته، خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

وناقش الاجتماع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية ومنها أمن الطاقة والغذاء.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات مميزة وشراكة استراتيجية مثمرة مع الهند وفرنسا. مشيراً، وفق “وام”، إلى أن الدول الثلاث لديهم رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق النمو المستدام في مجتمعاتهم بما يحقق الازدهار والرخاء لشعوبهم.

كما أكد معالي الدكتور “سوبرامنيام جاي شانكار” ومعالي “كاثرين كولونا”، على أهمية هذا الاجتماع الثلاثي، ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة.