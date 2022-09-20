نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة النيبال بذكرى يوم الدستور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.