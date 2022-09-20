نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تعثر على “الفتاة المتغيبة” عن منزل ذويها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

عثرت فرق البحث والتحريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، على “الفتاة المتغيبة”، التي تم تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باختطافها، وتبين من التحقيقات بأن الفتاة خرجت بإرادتها من المنزل.

وأفاد العقيد عمر أحمد بو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن الإدارة فور تلقيها البلاغ، شكلت فريقاً من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري المكثف، وبناءً عليه تم تحديد موقع الفتاة المفقودة والعثور عليها، وهي بصحة جيدة، ومن خلال التحقيقات اتضح بأن الفتاة قد خرجت من المنزل بإرادتها إثر خلافات أسرية، وجاري استكمال الإجراءات في هذا الشأن.

هذا ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد المجتمع، إلى عدم تداول الشائعات غير الدقيقة ونشرها، ما قد يتسبب في حالة إرباك لدى أفراد المجتمع، وعليهم تقصي الحقائق والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً حرص شرطة الشارقة، على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.