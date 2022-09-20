نشكركم على متابعتكم خبر خوارزمية ذكية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

سجلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، “الخوارزمية الذكية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة” ضمن حقوق المصنفات الفكرية المكتوبة لدى وزارة الاقتصاد. والتي تم العمل على تطويرها بهدف تعزيز محور الأمن الحيوي. من خلال توجيه حملات التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة لتعزيز المناعة لدى الماعز والضأن.

وركزت ورقة العمل التي تم تسجيلها ضمن حقوق الملكية الفكرية. على المنهجية المتبعة في تطوير الخوارزمية؛ حيث تم اتباع منهجية قياسية لاستخراج البيانات وتحليلها من خلال فهم متطلبات وتحديات قطاع الثروة الحيوانية. وفهم البيانات الخاصة بتطوير الخوارزمية، وتنقيح البيانات والتأكد من دقتها وترابطها في الأنظمة. وذلك بهدف إعدادها لمرحلة التحليل والتي يتم من خلالها تحليل البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية المتوفرة في أنظمة تسجيل وترقيم الحيوانات بالهيئة. وربطها بالمعايير الخاصة بعمليات حملات التحصين، ومن ثم تطوير الحلول المناسبة.

لذلك، والتي نتج عنها تطوير خوارزمية تسهم في توجيه هذه الحملات وفقاً للمعايير المتبعة في حملات التحصين.