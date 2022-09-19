نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة يستقبل عدد من السفراء والقناصل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، في قصر سموه بالرميلة كلا على حدة سعادة سعادة كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وسعادة توغاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة ، اللذين قدما للسلام على سموه في زيارة وديّة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، كلا على حدة.. سعادة علي سالم الذايدي قنصل عام دولة الكويت، وسعادة محمود محمدي قنصل عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، وسعادة الدكتور كار ريختر قنصل عام مملكة هولندا،لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدبلوماسيين، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهام عملهم.

وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات المشتركة في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وبلدانهم.