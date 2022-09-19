نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الباراغواي يستقبل صقر غباش والتأكيد على تطوير العلاقات الثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل فخامة الرئيس ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية الباراغواي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد البرلماني المرافق له خلال زيارته الرسمية حاليا إلى الباراغواي .

ونقل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” إلى فخامة رئيس الباراغواي وتمنيات سموهما لجمهورية الباراغواي وشعبها الصديق بدوام الرقي في شتى المجالات.

من جانبه حمل رئيس الباراغواي رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً وجود فرص واسعة ومشتركة للتعاون بين البلدين في المجالات كافة.

ورحب رئيس الباراغواي في بداية اللقاء بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور البرلمانات في تطوير علاقات التعاون بين البلدين مثمنا الدعم الذي قدمته دولة الامارات إلى القطاع الطبي في الباراغواي لمواجهة جائحة جائحة كوفيد 19.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة غير مقيم لدى جمهورية الباراغواي بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود علي مستوى العالم.

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تحرص دائما على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، سعادة كل من الدكتور طارق حميد الطاير رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .، وسعادة كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس ، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس .

و أكد معالي صقر غباش التطور في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي خاصة بعد زيارة فخامة ماريو عبده رئيس جمهورية الباراغواي إلى الدولة في مارس 2022، ولقائة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لافتا معاليه إلى أن هذه اللقاءات أثمرت بتعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أوسع وأرحب في المجالات كافة ، وأضافت مسارات جديدة لتوثيق التعاون في التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والابتكار بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقال معاليه ” تأتي زيارة المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الباراغواي بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لما حظي به وفد المجلس من حسن ضيافة وحفاوة استقبال.