نشكركم على متابعتكم خبر دبي تنجح في تخفيض انبعاثات الكربون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت إمارة دبي في تخفيض الانبعاثات الكربونية لعام 2021، بنسبة وصلت إلى 21%. بما يعكس فعالية البرامج والمشاريع المتمثلة في زيادة مساحة مشاريع الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت. بالإضافة إلى عمليات التدوير للنفايات، في قطاعات إنتاج الكهرباء، والمياه، الصناعة، النقل البري ومعالجة النفايات.

وترأس سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والسبعين للمجلس والذي عقد عن بعد. بحضور “سعيد محمد الطاير”، نائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع “أحمد بطي المحيربي”، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس “داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات”.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات حيث تم استعراض النتائج التي حققتها استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030. التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية عام 2030، دعماً لجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.