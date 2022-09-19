نشكركم على متابعتكم خبر العالمية القابضة تستحوذ على 15% من مجموعة برجيل القابضة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استحوذت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، على حصة بمقدار 15% في مجموعة برجيل القابضة. في واحدة من أكبر صفقات قطاع الرعاية الصحية في الخليج خلال السنوات الأخيرة.

وتهدف عملية الاستحواذ إلى مواصلة توسيع وتنويع استثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً.

وستدير شركة برجيل القابضة نحو 60 أصلاً لتلبي احتياجات جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من العلامات التجارية. بما في ذلك مستشفيات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومستشفى تجميل.

وتأسست برجيل القابضة عام 2007، وهي المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات. مع توسع متزايد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.