نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع في إسرائيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع معالي بيني غانتس وزير الدفاع في إسرائيل، العلاقات الثنائية بين البلدين ودور الاتفاق الإبراهيمي للسلام في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

كما وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي أهمية دعم السلطة الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق ويدعم تطلعاته إلى التنمية والازدهار.

ممن جانبه، أكد معالي بيني غانتس، أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على الصعد كافة خاصة مع نجاح البلدين في بناء نموذج مميز للتعاون والشراكة على مدار العامين الماضيين.