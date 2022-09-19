نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم اتحاد سانت كيتس بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون الحاكم العام لاتحاد سانت كيتس ونيفيس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون.