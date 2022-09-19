نشكركم على متابعتكم خبر غواصة بحرية متطورة تنضم لأسطول شرطة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تعتزم دبي ضم غواصة بحرية متطورة للأسطول البحري في شرطة الإمارة.

وبحسب “البيان”، تقوم الغواصة بالاستكشاف والمراقبة والإنقاذ، وجمع الاستدلالات، بالإضافة إلى التصوير ثلاثي الأبعاد، والنقل الحي لما يدور تحت الماء.

وقال المقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، إنه تم الاستعانة بعدد من الشركات، ودراسة الأمر وتجربته قبل التنفيذ، حيث تقوم الغواصة بالإنقاذ والمراقبة والفحص، في حالة غرق سيارة أو شخص، أو أي وسيلة بحرية، أو وجود أنقاض لبعض الوسائل البحرية، بهدف الحفاظ على أرواح الغواصين، خاصة في بعض المناطق تحت الماء.

ونوه النقبي إلى أن الغواصة ملحقة بكاميرات متطورة، تمكنها من التصوير ثلاثي الأبعاد بدقة كبيرة، كذلك تقوم بنقل حي إلى غرفة العمليات، وهو الأمر الذي يرسخ مكانة شرطة دبي في الاستعانة بأحدث الأجهزة والآليات في عملها.