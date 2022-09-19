نشكركم على متابعتكم خبر لتقديم واجب العزاء.. حاكم دبي يصل إلى قصر باكنغهام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى قصر باكنغهام، لتقديم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت الملكة قد توفيت قبل أسبوع عن عمر يناهز 96 عاماً في منزلها الريفي في قلعة بالمورال في اسكتلندا.

وسيأتي رؤساء دول وأفراد من العائلة الملكية وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الإنجليزية للانضمام إلى العائلة الملكية البريطانية في تكريم الملكة.