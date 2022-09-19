نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي.