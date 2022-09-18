نشكركم على متابعتكم خبر تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 08:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، بتعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة، والتي كانت محددة سابقاً بشهر واحد.

وبدءاً من 3 أكتوبر 2022 سيتاح لمن تنتهي أو تلغى إقامته في الدولة البقاء 6 أشهر يسوّي خلالها وضعه أو يغادر الدولة.

ويمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

ويتاح لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في تصريحات مطلع سبتمبر الحالي، أن صدور اللائحة الجديدة التي يبدأ تنفيذها في الثالث من أكتوبر المقبل، بما تضمنته من مزايا وتيسيرات وفئات جديدة ومتنوعة من التأشيرات، تلبي رغبة وطموحات وآمال المقيمين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات.

وتابع أن اللائحة الجديدة تعكس حرص القيادة الحكيمة على ريادة دولة الإمارات ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة ولم شمل الأسر وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب وأصحاب الخبرات للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال والمواهب من كافة أنحاء العالم.