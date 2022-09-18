نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح “الثلاثاء” على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:54 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 03:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، و يحدث المد الأول عند الساعة **:** المد الثاني عند الساعة 06:55 والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 30 80 20 دبي 41 29 75 30 الشارقة 40 28 75 35 عجمان 40 31 85 35 أم القيوين 40 26 80 50 رأس الخيمة 42 27 70 35 الفجيرة 33 30 85 60 العين 42 27 65 10 ليوا 42 27 85 20 الرويس 36 26 75 35 السلع 37 25 75 35 دلما 38 30 80 40 طنب الكبرى 33 31 85 75 طنب الصغرى 33 31 85 75 أبو موسى 33 32 85 70.