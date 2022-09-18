نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تهيب مواطنيها في طوكيو بتوخي الحذر مع اقتراب إعصار نانمادول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 04:02 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أهابت سفارة دولة الإمارات في طوكيو بمواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار «نانمادول من جنوب اليابان (محافظة أوكيناوا ومناطق كيوشو وشيكوكو)».

وأكدت سفارة الدولة، في منشورات على حسابها الرسمي على موقع تويتر، «ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليابانية».

كما دعت مواطني الدولة إلى «التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 81959663000 +»