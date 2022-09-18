نشكركم على متابعتكم خبر حزمة من الخدمات والمشروعات التطويرية لتاكسي دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 04:02 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمد معالي “مطر الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات دبي. حزمة من المشاريع والمبادرات التطويرية، في مؤسسة تاكسي دبي، تشمل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات.

وتهدف الحزمة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لخدمة التنقل عبر مركبات الأجرة، وتعزيز السلامة المرورية.

وأكد “الطاير” أن “حزمة الخدمات والمشروعات التطويرية، تهدف إلى تحقيق الريادة في توفير خدمات نقل رقمية آمنة. ومستدامة تتسم بالتميز والابتكار واستشراف المستقبل وتحقيق الاستدامة، وتحقيق أعلى مؤشرات إسعاد المتعاملين”.

وأوضح خلال لقائه موظفي مؤسسة تاكسي دبي، أن “من بين حزمة المشروعات والمبادرات المعتمدة في مؤسسة تاكسي دبي، مشروع التوجيه الذكي لمركبات الأجرة. الذي يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتوجيه المركبات إلى المناطق الأكثر طلباً بشكل آلي لمنطقة محددة أو مجموعة من المناطق. وفقاً لمخرجات نظام التنبؤ بالطلبات، كما يهدف المشروع إلى التقليل من استهلاك وقود المركبات، وزيادة عدد الرحلات لكل مركبة”.

وأوضح “الطاير” أن “من بين حزمة المشروعات المعتمدة، مشروع أتمتة العمليات الروبوتية RPA. ويسهم المشروع في تحسين الكفاءة التشغيلية للمركبات بنسبة 3%، وزيادة دقة البيانات والتنبؤ بالمناطق الأكثر طلباً بنسبة 10%. وتحقيق سرعة تنفيذ الرحلة ورفع نسبة الكيلومترات المنتجة، وزيادة معدل قبول الرحلات بنسبة 15%، وخفض تكلفة الموارد البشرية بنسبة 20%”.

وأشار إلى أن “أبرز مجالات عمل المشروع، هي التوزيع الذكي لمركبات الأجرة ومركبات تسلا، وأتمته تحصيل الإيرادات اليومية لخدمات الليموزين (أوبر وكريم). والصيانة الوقائية لمركبات الأجرة، إضافة إلى توزيع الطلبات وفقاً للطاقة الاستيعابية للبطارية في مركبات تسلا، وإرسال إشعارات تنبيهية للسائقين بموعد الشحن”.

من جهة أخرى، كشف “الطاير” عن مشروع “التحصيل الذكي”، الذي يهدف إلى تقديم خدمات ذكية ورقمية ومستدامة للسائقين. من خلال تسهيل الإجراءات لتحصيل المبالغ ورفع الكفاءة التشغيلية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب السائقين. كما يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية للمركبات وزيادة عدد الرحلات وترشيد وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود وتسهيل الإجراءات على السائقين. وإيجاد الحلول الرقمية للمعاملات وأن تكون الخدمة متاحة على مدار الساعة”.

واطلع معاليه على الخطة الاستثمارية والشركات التجارية لمؤسسة تاكسي دبي، بهدف استغلال فرص النمو المستقبلية وتعزيز الربحية لضمان مستقبل أكثر استدامة وشمولية. حيث حققت المؤسسة أرباحاً بلغت 118 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. ووقعت 7 اتفاقيات تجارية، تغطي خدمة مركبات الأجرة والليموزين، والحافلات.