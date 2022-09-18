نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتصدر وجهات السياحة العلاجية في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تتصدر دولة الإمارات المنطقة في 19 مؤشراً ومعياراً لمعالجة مخاطر الصحة العامة. كما تصدرت في 9 مؤشرات عالمية تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة والرفاه”.

ورسخت الإمارات مكانتها وجهة للسياحة العلاجية ومركزاً لأشهر المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المنطقة ومن الأبرز عالمياً. مدعومة برؤية بعيدة المدى واستثمارات الضخمة بالقطاع الصحي.

وعملت الإمارات على مدار سنوات على تطوير القطاع الصحي لديها بهدف دعم قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة. وخصوصاً مع التداعيات العالمية التي نتجت عن أزمة كورونا.

ورصدت دراسة لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” للدراسات ومقره أبوظبي. العديد من العوامل الرئيسية التي ساعدت الدولة على التعافي السريع من كوفيد 19.

وتصدر الإنفاق على القطاع في الإمارات أبرز عوامل النهضة الصحية في الإمارات. حيث توسعت الدولة في الإنفاق وصولاً إلى تخصيص نحو 4.76 مليارات درهم للخدمات الصحية ووقاية المجتمع في ميزانية 2022 بنسبة 8.09% من إجمالي الميزانية.

وتتوقع تقارير رسمية أن ينمو قطاع السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19 مليار درهم 2023. وأن يصل قطاع الرعاية الصحية في الإمارات إلى 39.4 مليار درهم العام 2025. كما تحتضن الإمارات أكبر منطقة طبية حرة في العالم تضم 160 شريكاً طبياً عبر أكثر من 150 تخصصاً، تضم متخصصين من 90 بلداً.